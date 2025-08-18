Advertisement

أخبار عاجلة

براك: اهنئ الرئيس عون وفريقه على الخطوات التي جرى اتخاذها في لبنان وما حصل في مجلس الوزراء

Lebanon 24
18-08-2025 | 02:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي توم برّاك يهنئ الرئيسين عون وسلام والحكومة لاتخاذهم قرارا تاريخيا
lebanon 24
18/08/2025 12:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
براك من بعبدا: أنا مسرور أنني في لبنان ولقد أجريت اجتماعا مذهلا مع رئيس الجمهورية وفريقه
lebanon 24
18/08/2025 12:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أهداف ورقة برّاك التي وافق عليها مجلس الوزراء
lebanon 24
18/08/2025 12:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أمام براك واورتاغوس: المطلوب الان المزيد من الدعم للجيش اللبناني وتسريع الخطوات المطلوبة دوليا لإطلاق ورشة اعادة الإعمار في المناطق التي استهدفتها الإعتداءات الاسرائيلية
lebanon 24
18/08/2025 12:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:34 | 2025-08-18
05:20 | 2025-08-18
05:18 | 2025-08-18
05:16 | 2025-08-18
05:13 | 2025-08-18
05:11 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24