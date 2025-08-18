Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة المصرية: السيسي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكدا رفض إعادة احتلال القطاع وتهجير الفلسطينيين

Lebanon 24
18-08-2025 | 08:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة المصرية: السيسي ووزير الخارجية التركي يؤكدان على رفض إعادة "الاحتلال" العسكري لغزة
lebanon 24
18/08/2025 16:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: السيسي يؤكد ضرورة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف إطلاق النار
lebanon 24
18/08/2025 16:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر وقطر تؤكدان رفض إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة
lebanon 24
18/08/2025 16:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء مصر: الرئيس السيسي رفض مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
lebanon 24
18/08/2025 16:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:42 | 2025-08-18
08:05 | 2025-08-18
08:04 | 2025-08-18
08:02 | 2025-08-18
08:02 | 2025-08-18
07:46 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24