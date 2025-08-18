Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو سيعقد اليوم نقاشاً سياسياً وأمنياً حول رد إسرائيل على نية الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول

Lebanon 24
18-08-2025 | 09:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: وزير خارجية ألمانيا يدعو من إسرائيل وقبيل لقائه نتنياهو اليوم للاعتراف بدولة فلسطينية
lebanon 24
18/08/2025 19:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: نحث الدول الأوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين
lebanon 24
18/08/2025 19:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعر: الاعتراف بدولة فلسطينية غير أخلاقي وأمر سياسي غير جيد وخطأ جسيم
lebanon 24
18/08/2025 19:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر: نتنياهو سيعقد جلسة مصغرة اليوم لنقاش استمرار الحرب قبل جلسة الكابينت الخميس
lebanon 24
18/08/2025 19:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:02 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:43 | 2025-08-18
11:36 | 2025-08-18
11:36 | 2025-08-18
11:16 | 2025-08-18
11:02 | 2025-08-18
10:30 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24