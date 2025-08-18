Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: الولايات المتحدة ستحاول التوصل إلى وقف إطلاق نار "طويل الأمد" بين إسرائيل وحزب الله

Lebanon 24
18-08-2025 | 10:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة إسرائيل هيوم: المقترح الأميركي الجديد ينتهي باتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة
lebanon 24
18/08/2025 19:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: غارات تستهدف مواقع عسكرية لحزب الله في شرقي لبنان
lebanon 24
18/08/2025 19:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس فريق التفاوض: آمل أن يكون من الممكن التوصل لوقف إطلاق نار مؤقت يؤدي لوقف دائم
lebanon 24
18/08/2025 19:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي وإصابة 5 في 3 عمليات إطلاق نار في غزة اليوم
lebanon 24
18/08/2025 19:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:02 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:43 | 2025-08-18
11:36 | 2025-08-18
11:36 | 2025-08-18
11:16 | 2025-08-18
11:02 | 2025-08-18
10:30 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24