28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
عائلات الرهائن الإسرائيليين في رسالة لترامب: نحتاج إلى صفقة شاملة
Lebanon 24
18-08-2025
|
11:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: سبب التفاؤل في إسرائيل بإنجاز صفقة لإعادة الرهائن هو الاستعداد لإجراء مفاوضات شاملة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سبب التفاؤل في إسرائيل بإنجاز صفقة لإعادة الرهائن هو الاستعداد لإجراء مفاوضات شاملة
18/08/2025 21:43:58
18/08/2025 21:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: قرار توسيع العملية البرية بدلا من إبرام صفقة شاملة هو حكم على أبنائنا بالموت
Lebanon 24
عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: قرار توسيع العملية البرية بدلا من إبرام صفقة شاملة هو حكم على أبنائنا بالموت
18/08/2025 21:43:58
18/08/2025 21:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وفد إسرائيلي سيزور قطر قريبا لبحث "صفقة شاملة وإنهاء الحرب"
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وفد إسرائيلي سيزور قطر قريبا لبحث "صفقة شاملة وإنهاء الحرب"
18/08/2025 21:43:58
18/08/2025 21:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: تصريحات مجرم الحرب نتنياهو التي أبلغ فيها عائلات الأسرى بعدم إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة تؤكد نواياه الخبيثة والسيئة
Lebanon 24
حماس: تصريحات مجرم الحرب نتنياهو التي أبلغ فيها عائلات الأسرى بعدم إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة تؤكد نواياه الخبيثة والسيئة
18/08/2025 21:43:58
18/08/2025 21:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أ.ف.ب: مصر تعتبر أن الكرة باتت في ملعب إسرائيل بعد موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار
Lebanon 24
أ.ف.ب: مصر تعتبر أن الكرة باتت في ملعب إسرائيل بعد موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار
14:28 | 2025-08-18
18/08/2025 02:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: لن نتوقف في منتصف الطريق لعقد اتفاق جزئي يطلق نصف المخطوفين وقد يؤدي إلى وقف الحرب بهزيمة
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: لن نتوقف في منتصف الطريق لعقد اتفاق جزئي يطلق نصف المخطوفين وقد يؤدي إلى وقف الحرب بهزيمة
14:21 | 2025-08-18
18/08/2025 02:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس": ردّ "حماس" يضيق الفجوات بشكل كبير مع إسرائيل
Lebanon 24
"أكسيوس": ردّ "حماس" يضيق الفجوات بشكل كبير مع إسرائيل
14:18 | 2025-08-18
18/08/2025 02:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر لفوكس نيوز: ترامب يريد من زيلينسكي نقاشا واقعيا حول ملف الأراضي
Lebanon 24
مصادر لفوكس نيوز: ترامب يريد من زيلينسكي نقاشا واقعيا حول ملف الأراضي
14:17 | 2025-08-18
18/08/2025 02:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: وقف النار بين أوكرانيا وروسيا ليس شرطا للتوصل لاتفاق سلام
Lebanon 24
ترامب: وقف النار بين أوكرانيا وروسيا ليس شرطا للتوصل لاتفاق سلام
14:08 | 2025-08-18
18/08/2025 02:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
04:51 | 2025-08-18
18/08/2025 04:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
03:47 | 2025-08-18
18/08/2025 03:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:28 | 2025-08-18
أ.ف.ب: مصر تعتبر أن الكرة باتت في ملعب إسرائيل بعد موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار
14:21 | 2025-08-18
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: لن نتوقف في منتصف الطريق لعقد اتفاق جزئي يطلق نصف المخطوفين وقد يؤدي إلى وقف الحرب بهزيمة
14:18 | 2025-08-18
"أكسيوس": ردّ "حماس" يضيق الفجوات بشكل كبير مع إسرائيل
14:17 | 2025-08-18
مصادر لفوكس نيوز: ترامب يريد من زيلينسكي نقاشا واقعيا حول ملف الأراضي
14:08 | 2025-08-18
ترامب: وقف النار بين أوكرانيا وروسيا ليس شرطا للتوصل لاتفاق سلام
14:08 | 2025-08-18
أكسيوس: محادثات بين ديرمر وويتكوف والوسطاء بشأن رد حماس
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
18/08/2025 21:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
18/08/2025 21:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
18/08/2025 21:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24