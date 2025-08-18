Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز نقلا عن مسؤول مصري: أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة يشمل تعليقا موقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما

Lebanon 24
18-08-2025 | 11:36
رويترز نقلا عن مصدر رسمي مصري: التعليق الموقت للعمليات العسكرية يشمل تبادل سجناء فلسطينيين مقابل إطلاق نصف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة
"رويترز": حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة
إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر: حماس طلبت بتغييرات في خرائط الانسحاب خلال وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 60 يومًا
أ.ف.ب عن مسؤول فلسطيني: حماس تسلّمت مقترحا جديدا في القاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
