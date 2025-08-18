Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز نقلا عن مصدر رسمي مصري: التعليق الموقت للعمليات العسكرية يشمل تبادل سجناء فلسطينيين مقابل إطلاق نصف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة

Lebanon 24
18-08-2025 | 11:36
