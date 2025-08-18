Advertisement

أخبار عاجلة

منظمة أوكسفام: مليونا فلسطيني يعانون من الجوع والقصف والسلب الممنهج لحقوقهم على يد إسرائيل

Lebanon 24
18-08-2025 | 17:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوض العام للأونروا: أكثر من 1000 شخص قتلوا وهم يعانون من الجوع منذ نهاية أيار
lebanon 24
19/08/2025 04:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: الأطقم الصحية والأطباء يعانون من الإغماء بسبب الجوع والإرهاق خلال أداء واجباتهم في غزة
lebanon 24
19/08/2025 04:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ندعو ليوم غضب عالمي غدا الأحد لإنقاذ غزة من الموت قصفا وجوعا ولرفض إبادة وتجويع مليوني فلسطيني
lebanon 24
19/08/2025 04:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: أكثر من نصف سكان سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي وقد يواجه ما يقرب من 3 ملايين شخص جوعا شديدا
lebanon 24
19/08/2025 04:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:07 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:59 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:57 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:55 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:53 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:07 | 2025-08-18
18:59 | 2025-08-18
18:57 | 2025-08-18
18:55 | 2025-08-18
18:53 | 2025-08-18
18:44 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24