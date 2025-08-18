Advertisement

الكرملين: الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى إتصالاً هاتفياً مع الرئيس فلاديمير بوتين

Lebanon 24
18-08-2025 | 18:04
