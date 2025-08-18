Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يحاصر عدداً من منتظري المساعدات في منطقة موراج جنوب غزة

Lebanon 24
18-08-2025 | 18:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
12 شهيداً جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة موراج جنوبي خانيونس
lebanon 24
19/08/2025 04:38:34 Lebanon 24 Lebanon 24
4 شهداء وعدد من الجرحى من منتظري المساعدات قرب كيسوفيم شرق دير البلح وسط قطاع غزة
lebanon 24
19/08/2025 04:38:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات جراء استهداف جيش الاحتلال منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة
lebanon 24
19/08/2025 04:38:34 Lebanon 24 Lebanon 24
12 شهيداً و90 مصاباً جرّاء استهداف منتظري المساعدات بمنطقة النابلسي جنوب غربي غزة
lebanon 24
19/08/2025 04:38:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:07 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:59 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:57 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:55 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:44 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:07 | 2025-08-18
18:59 | 2025-08-18
18:57 | 2025-08-18
18:55 | 2025-08-18
18:44 | 2025-08-18
18:43 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24