Advertisement

أخبار عاجلة

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة الأرمينية يريفان حيث يعتزم التوقيع على عدة وثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

Lebanon 24
19-08-2025 | 01:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: الحكومة عازمة على توطيد العلاقات مع دول الجوار
lebanon 24
19/08/2025 12:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: نسعى لمنع تكرار الحروب والنزاعات من خلال المضي قدما في المسار الدبلوماسي
lebanon 24
19/08/2025 12:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: مستعدون لبدء صفحة جديدة في العلاقات مع دول الخليج
lebanon 24
19/08/2025 12:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: العدوان الإسرائيلي على إيران جريمة تنتهك القوانين الدولية
lebanon 24
19/08/2025 12:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:14 | 2025-08-19
05:09 | 2025-08-19
05:08 | 2025-08-19
05:06 | 2025-08-19
04:37 | 2025-08-19
04:37 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24