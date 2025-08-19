30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس الوزراء الفنلندي: من السابق لأوانه تحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه فنلندا بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
Lebanon 24
19-08-2025
|
04:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس فنلندا: الضمانات الأمنية القوية والموثوقة لأوكرانيا عنصر أساسي لتحقيق سلام مستدام
Lebanon 24
رئيس فنلندا: الضمانات الأمنية القوية والموثوقة لأوكرانيا عنصر أساسي لتحقيق سلام مستدام
19/08/2025 14:46:46
19/08/2025 14:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا: الاجتماع الثلاثي سيسهم في حل الضمانات الأمنية لأوكرانيا والمشاكل الأصعب
Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا: الاجتماع الثلاثي سيسهم في حل الضمانات الأمنية لأوكرانيا والمشاكل الأصعب
19/08/2025 14:46:46
19/08/2025 14:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء فنلندا: أهم القضايا التي ستناقش في واشنطن اليوم هي وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية لأوكرانيا
Lebanon 24
رئيس وزراء فنلندا: أهم القضايا التي ستناقش في واشنطن اليوم هي وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية لأوكرانيا
19/08/2025 14:46:46
19/08/2025 14:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفنلندي: نريد التأكد من توفير ضمانات أمنية لكييف بالتعاون مع واشنطن لكن رؤية موسكو مختلفة تمامًا
Lebanon 24
الرئيس الفنلندي: نريد التأكد من توفير ضمانات أمنية لكييف بالتعاون مع واشنطن لكن رؤية موسكو مختلفة تمامًا
19/08/2025 14:46:46
19/08/2025 14:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير خارجية إيطاليا: نحن ضد غزو قطاع غزة واحتلال أجزاء من الضفة الغربية بالمستوطنات
Lebanon 24
وزير خارجية إيطاليا: نحن ضد غزو قطاع غزة واحتلال أجزاء من الضفة الغربية بالمستوطنات
07:33 | 2025-08-19
19/08/2025 07:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: التغييرات الإقليمية غالبًا ما تكون جزءًا لا غنى عنه من أجل التوصل إلى اتفاقيات
Lebanon 24
لافروف: التغييرات الإقليمية غالبًا ما تكون جزءًا لا غنى عنه من أجل التوصل إلى اتفاقيات
07:16 | 2025-08-19
19/08/2025 07:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سويسرا: سنمنح بوتين حصانة إذا زارنا لعقد لقاء للسلام
Lebanon 24
سويسرا: سنمنح بوتين حصانة إذا زارنا لعقد لقاء للسلام
06:57 | 2025-08-19
19/08/2025 06:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: الرئيس الشرع يستقبل وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي بحضور وزيري الخارجية والداخلية السوريين
Lebanon 24
الخارجية السورية: الرئيس الشرع يستقبل وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي بحضور وزيري الخارجية والداخلية السوريين
06:57 | 2025-08-19
19/08/2025 06:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الدنمارك: نريد الاعتراف بدولة فلسطين والأمر مسألة وقت
Lebanon 24
الدنمارك: نريد الاعتراف بدولة فلسطين والأمر مسألة وقت
06:53 | 2025-08-19
19/08/2025 06:53:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
09:21 | 2025-08-18
18/08/2025 09:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
11:28 | 2025-08-18
18/08/2025 11:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد "زودة العسكريين"
Lebanon 24
هذا جديد "زودة العسكريين"
14:41 | 2025-08-18
18/08/2025 02:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:33 | 2025-08-19
وزير خارجية إيطاليا: نحن ضد غزو قطاع غزة واحتلال أجزاء من الضفة الغربية بالمستوطنات
07:16 | 2025-08-19
لافروف: التغييرات الإقليمية غالبًا ما تكون جزءًا لا غنى عنه من أجل التوصل إلى اتفاقيات
06:57 | 2025-08-19
سويسرا: سنمنح بوتين حصانة إذا زارنا لعقد لقاء للسلام
06:57 | 2025-08-19
الخارجية السورية: الرئيس الشرع يستقبل وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي بحضور وزيري الخارجية والداخلية السوريين
06:53 | 2025-08-19
الدنمارك: نريد الاعتراف بدولة فلسطين والأمر مسألة وقت
06:47 | 2025-08-19
واشنطن بوست عن البيت الأبيض: ترمب اعتمد على علاقاته مع كل من الهند وباكستان لضمان وقف إطلاق النار في صراع مميت
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 14:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 14:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 14:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24