المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: كمية الإمدادات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة أقل بكثير مما هو مطلوب

Lebanon 24
19-08-2025 | 05:08
المتحدث باسم الحكومة الألمانية: يجب تمكين الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة من استئناف عملها في غزة
lebanon 24
19/08/2025 14:46:59 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم الأمم المتحدة: ما لا يقل عن 242 صحفيا قُتلوا في غزة منذ بدء الحرب
lebanon 24
19/08/2025 14:46:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 410 فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول لنقاط توزيع الغذاء في قطاع غزة
lebanon 24
19/08/2025 14:46:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: قلقنا بالغ من توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة
lebanon 24
19/08/2025 14:46:59 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
07:33 | 2025-08-19
07:16 | 2025-08-19
06:57 | 2025-08-19
06:57 | 2025-08-19
06:53 | 2025-08-19
06:47 | 2025-08-19
