Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية التركية: الوزير هاكان فيدان دعا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ماروكو روبيو إلى هدنة فورية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق

Lebanon 24
19-08-2025 | 11:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مصدر بالخارجية التركية: الوزير هاكان فيدان ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي تطورات المفاوضات الروسية- الأوكرانية
lebanon 24
19/08/2025 20:29:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التنمية الدولية الأسترالية: نواصل دعوة إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات فوراً دون عوائق إلى غزة
lebanon 24
19/08/2025 20:29:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون عوائق
lebanon 24
19/08/2025 20:29:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكندية: نحثّ إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية برا إلى غزة بسرعة ودون عوائق
lebanon 24
19/08/2025 20:29:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:20 | 2025-08-19
13:19 | 2025-08-19
13:17 | 2025-08-19
12:46 | 2025-08-19
12:42 | 2025-08-19
12:35 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24