Advertisement

أخبار عاجلة

البطريرك الراعي: الدول الأخرى تحب لبنان بسبب صيغة العيش المشترك ولا خوف ولا أحد يرفض العيش المشترك واليوم هذه هي ضمانة لبنان

Lebanon 24
19-08-2025 | 12:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: العيش المشترك من صميم الدستور اللبناني
lebanon 24
19/08/2025 23:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: حين تبنى العائلة على الايمان يبنى الوطن على الرجاء ويبنى لبنان الرسالة والتلاقي لبنان العيش المشترك المنظم في الدستور بروح الميثاق الوطني
lebanon 24
19/08/2025 23:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مؤسسة علي قصب الخيرية زار كبير مشايخ البياضة في حاصبيا: تأكيد العيش المشترك
lebanon 24
19/08/2025 23:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب المحامين في طرابلس: جريمة كنيسة مار الياس تهدّد أسس العيش المشترك
lebanon 24
19/08/2025 23:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:21 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:21 | 2025-08-19
14:59 | 2025-08-19
14:42 | 2025-08-19
14:41 | 2025-08-19
14:20 | 2025-08-19
14:19 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24