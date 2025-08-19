Advertisement

وكالة سانا: لقاءات الشيباني مع الوفد الإسرائيلي في باريس كانت بوساطة أميركية في إطار جهود الحفاظ على استقرار سوريا

Lebanon 24
19-08-2025 | 17:03
مواضيع ذات صلة
سانا: النقاشات بين الشيباني والوفد الإسرائيلي تركزت على خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي
lebanon 24
20/08/2025 02:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا": الشيباني بحث مع الوفد الإسرائيلي إعادة تفعيل "اتفاق 1974" ومراقبة وقف إطلاق النار في السويداء
lebanon 24
20/08/2025 02:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا": وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى الثلاثاء في باريس وفداً إسرائيلياً لمناقشة التطورات في الجنوب السوري
lebanon 24
20/08/2025 02:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نشدد على أهمية تعزيز استقرار سوريا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها
lebanon 24
20/08/2025 02:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
