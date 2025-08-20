وزير الخارجية المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس سلام على ضرورة وقف أي تدخلات خارجية في الشأن اللبناني وضرورة وقف الإعتداءات الإسرائيلية وإحترام سيادة لبنان

