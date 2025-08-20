29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيلية: "حماس" حاولت أسر جنود صباح اليوم في رفح
Lebanon 24
20-08-2025
|
04:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي وإصابة 5 في 3 عمليات إطلاق نار في غزة اليوم
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي وإصابة 5 في 3 عمليات إطلاق نار في غزة اليوم
20/08/2025 19:08:39
20/08/2025 19:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي في لواء "غولاني" خلال اشتباكات في خان يونس
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي في لواء "غولاني" خلال اشتباكات في خان يونس
20/08/2025 19:08:39
20/08/2025 19:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: "إسرائيل" تلقت رد حماس من الوسطاء
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: "إسرائيل" تلقت رد حماس من الوسطاء
20/08/2025 19:08:39
20/08/2025 19:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في القصف الصاروخي الإيراني على بئر السبع صباح اليوم
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في القصف الصاروخي الإيراني على بئر السبع صباح اليوم
20/08/2025 19:08:39
20/08/2025 19:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
واشنطن ودول حليفة تدعو إلى "هدن إنسانية" في السودان
Lebanon 24
واشنطن ودول حليفة تدعو إلى "هدن إنسانية" في السودان
12:07 | 2025-08-20
20/08/2025 12:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد سرية في لواء كفير بالجيش الإسرائيلي: أكثر من 11 مسلحا أطلقوا علينا النار وصواريخ مضادة للدروع
Lebanon 24
قائد سرية في لواء كفير بالجيش الإسرائيلي: أكثر من 11 مسلحا أطلقوا علينا النار وصواريخ مضادة للدروع
11:58 | 2025-08-20
20/08/2025 11:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد سرية في لواء كفير بالجيش الإسرائيلي: المواجهات في خان يونس دارت وجها لوجه والجيش استعان بسلاح الجو
Lebanon 24
قائد سرية في لواء كفير بالجيش الإسرائيلي: المواجهات في خان يونس دارت وجها لوجه والجيش استعان بسلاح الجو
11:55 | 2025-08-20
20/08/2025 11:55:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: فرض واشنطن عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية عمل حاسم ضد حملة التشويه الكاذبة المناهضة لإسرائيل وجيشها
Lebanon 24
نتنياهو: فرض واشنطن عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية عمل حاسم ضد حملة التشويه الكاذبة المناهضة لإسرائيل وجيشها
11:50 | 2025-08-20
20/08/2025 11:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية البلجيكية: الهجوم على مدينة غزة سيزيد الموت والدمار والنزوح الجماعي ولن يسهم بإطلاق سراح الرهائن
Lebanon 24
الخارجية البلجيكية: الهجوم على مدينة غزة سيزيد الموت والدمار والنزوح الجماعي ولن يسهم بإطلاق سراح الرهائن
11:38 | 2025-08-20
20/08/2025 11:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
Lebanon 24
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
23:45 | 2025-08-19
19/08/2025 11:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
10:19 | 2025-08-20
20/08/2025 10:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
23:43 | 2025-08-19
19/08/2025 11:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
14:43 | 2025-08-19
19/08/2025 02:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:07 | 2025-08-20
واشنطن ودول حليفة تدعو إلى "هدن إنسانية" في السودان
11:58 | 2025-08-20
قائد سرية في لواء كفير بالجيش الإسرائيلي: أكثر من 11 مسلحا أطلقوا علينا النار وصواريخ مضادة للدروع
11:55 | 2025-08-20
قائد سرية في لواء كفير بالجيش الإسرائيلي: المواجهات في خان يونس دارت وجها لوجه والجيش استعان بسلاح الجو
11:50 | 2025-08-20
نتنياهو: فرض واشنطن عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية عمل حاسم ضد حملة التشويه الكاذبة المناهضة لإسرائيل وجيشها
11:38 | 2025-08-20
الخارجية البلجيكية: الهجوم على مدينة غزة سيزيد الموت والدمار والنزوح الجماعي ولن يسهم بإطلاق سراح الرهائن
11:36 | 2025-08-20
حماس: نحذر من الصمت الدولي على جرائم الاحتلال ونحث العالم على التحرك العاجل لوقف المجازر والتجويع وإنهاء العدوان
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 19:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 19:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 19:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24