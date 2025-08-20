Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": انقلاب بيك اب على طريق مشمش -عكار وسقوط جريح

Lebanon 24
20-08-2025 | 04:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": انقلاب سيارة على اوتوستراد رياق بعلبك قرب المسبح الشرقي وسقوط جريح
lebanon 24
20/08/2025 19:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. انقلاب "بيك اب" في عاريا.. وسقوط جريحين
lebanon 24
20/08/2025 19:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل وجريحان نتيجة تصادم بين بيك اب وجرار زراعي على طريق مشحا حلبا (التحكم المروري)
lebanon 24
20/08/2025 19:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اشتعال بيك اب في وادي الشربين طريق الهرمل نتيجة ماس كهربائي ولا يوجد اي استهداف
lebanon 24
20/08/2025 19:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:07 | 2025-08-20
11:58 | 2025-08-20
11:55 | 2025-08-20
11:50 | 2025-08-20
11:38 | 2025-08-20
11:36 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24