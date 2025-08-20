Advertisement

أخبار عاجلة

وكالات بيلاروسية: رئيس بيلاروسيا يقول لضيفه الرئيس الإيراني إن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات بما فيها العسكري

Lebanon 24
20-08-2025 | 05:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة الأرمينية يريفان حيث يعتزم التوقيع على عدة وثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
lebanon 24
20/08/2025 19:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الاجتماع الثنائي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ونظيره الجزائري مستمر منذ أكثر من ساعة ونصف بالتوازي مع محادثات بين الوفدين تناولت سبل التعاون في مختلف المجالات بين البلدين
lebanon 24
20/08/2025 19:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الكتيبة الإيطالية - المنصوري بحث مع رئيس بلدية مجدل زون تعزيز التعاون والتواصل
lebanon 24
20/08/2025 19:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أميركا: واشنطن تتطلع إلى استكشاف التعاون مع باكستان في مجال المعادن النادرة والهيدروكربونات
lebanon 24
20/08/2025 19:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:07 | 2025-08-20
11:58 | 2025-08-20
11:55 | 2025-08-20
11:50 | 2025-08-20
11:38 | 2025-08-20
11:36 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24