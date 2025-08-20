"الإخبارية السورية": سماع انفجار قرب بلدة أطمة شمالي إدلب يُرجّح أنه ناجم عن تفجير الجيش التركي نفقًا يُستخدم للعبور غير الشرعي إلى الأراضي التركية

