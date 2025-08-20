Advertisement

الجهاد الإسلامي: السبيل الوحيد أمام العدو لإطلاق سراح أسراه هو وقف العدوان والانسحاب وفك الحصار وصفقة تبادل

20-08-2025 | 11:09
