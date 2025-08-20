Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: نحذر من الصمت الدولي على جرائم الاحتلال ونحث العالم على التحرك العاجل لوقف المجازر والتجويع وإنهاء العدوان

Lebanon 24
20-08-2025 | 11:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك لوقف جريمة الاحتلال الفاشي ومخططاته لتحقيق وهم إسرائيل الكبرى
lebanon 24
21/08/2025 04:17:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ندعو أمتنا وأحرار العالم لمواصلة الحراك الجماهيري ضد العدوان والإبادة والتجويع في غزة
lebanon 24
21/08/2025 04:17:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الشعبية: استمرار احتجاز الاحتلال نشطاء السفينة حنظلة جريمة حرب وعلى العالم الحر التحرك فورا
lebanon 24
21/08/2025 04:17:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: الصمت الدولي شجع الاحتلال الإسرائيلي على المضي في قتل الصحفيين دون رادع أو محاسبة
lebanon 24
21/08/2025 04:17:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:17 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:16 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:46 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:43 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:17 | 2025-08-20
19:16 | 2025-08-20
19:00 | 2025-08-20
18:46 | 2025-08-20
18:43 | 2025-08-20
18:41 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24