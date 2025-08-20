إعلام إسرائيلي نقلاً عن مصدر: وزير الشؤون الاستراتيجية ديرمر أكد للمسؤولين القطريين أن شرط وقف إطلاق النار في غزة يتوقف على إطلاق سراح جميع الرهائن

Lebanon 24