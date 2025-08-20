Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: نحمّل الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية عن تداعيات العملية الإجرامية التي تستهدف تدمير ما تبقى من مقومات الحياة بغزة

Lebanon 24
20-08-2025 | 16:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية عن تداعيات منع دخول المساعدات واستمرار سياسة التجويع والقتل
lebanon 24
21/08/2025 04:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: حماس تفرض شروطا علينا حتى تبقى في الحكم بغزة
lebanon 24
21/08/2025 04:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هجماتها على جنوب سوريا وتداعياتها
lebanon 24
21/08/2025 04:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي: ما زلنا في منتصف العملية ونعمل على احتلال غزة من جديد وتدمير العدو
lebanon 24
21/08/2025 04:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:17 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:16 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:46 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:43 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:17 | 2025-08-20
19:16 | 2025-08-20
19:00 | 2025-08-20
18:46 | 2025-08-20
18:43 | 2025-08-20
18:41 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24