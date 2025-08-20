29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
توقف حركة القطارات في مقاطعة فورونيج الروسية بعد سقوط مسيّرة أوكرانية قرب المحطة (وكالة تاس)
Lebanon 24
20-08-2025
|
23:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول روسي: هجوم أوكراني بالمسيرات على محطة للقطارات في منطقة "فورونيج"
Lebanon 24
مسؤول روسي: هجوم أوكراني بالمسيرات على محطة للقطارات في منطقة "فورونيج"
21/08/2025 08:57:35
21/08/2025 08:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تاس: فرض قيود مؤقتة على حركة الملاحة الجوية في 6 مطارات روسية
Lebanon 24
وكالة تاس: فرض قيود مؤقتة على حركة الملاحة الجوية في 6 مطارات روسية
21/08/2025 08:57:35
21/08/2025 08:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تاس عن حاكم بيلغورود: إصابة شخصين في هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف منزلا في المقاطعة
Lebanon 24
تاس عن حاكم بيلغورود: إصابة شخصين في هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف منزلا في المقاطعة
21/08/2025 08:57:35
21/08/2025 08:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مقاطعة نيجني نوفجورود الروسية يؤكد مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة
Lebanon 24
حاكم مقاطعة نيجني نوفجورود الروسية يؤكد مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة
21/08/2025 08:57:35
21/08/2025 08:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
خارجية أوكرانيا: هجمات روسيا الليلة تظهر أهمية إجبارها على إنهاء الحرب
Lebanon 24
خارجية أوكرانيا: هجمات روسيا الليلة تظهر أهمية إجبارها على إنهاء الحرب
01:36 | 2025-08-21
21/08/2025 01:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا: قتيل ومصابان جراء القصف الروسي على لفيف
Lebanon 24
أوكرانيا: قتيل ومصابان جراء القصف الروسي على لفيف
01:35 | 2025-08-21
21/08/2025 01:35:09
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: أنباء أولية عن إصابات في إطلاق نار قرب مستوطنة ملاخي هشالوم بالضفة الغربية
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: أنباء أولية عن إصابات في إطلاق نار قرب مستوطنة ملاخي هشالوم بالضفة الغربية
01:34 | 2025-08-21
21/08/2025 01:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مخيم الأمعري في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية (الجزيرة)
Lebanon 24
قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مخيم الأمعري في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية (الجزيرة)
01:06 | 2025-08-21
21/08/2025 01:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": مسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة دير سريان بصاروخين
Lebanon 24
"لبنان24": مسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة دير سريان بصاروخين
00:30 | 2025-08-21
21/08/2025 12:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
10:19 | 2025-08-20
20/08/2025 10:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
15:00 | 2025-08-20
20/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
09:51 | 2025-08-20
20/08/2025 09:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
16:26 | 2025-08-20
20/08/2025 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
16:47 | 2025-08-20
20/08/2025 04:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:36 | 2025-08-21
خارجية أوكرانيا: هجمات روسيا الليلة تظهر أهمية إجبارها على إنهاء الحرب
01:35 | 2025-08-21
أوكرانيا: قتيل ومصابان جراء القصف الروسي على لفيف
01:34 | 2025-08-21
القناة 12 الإسرائيلية: أنباء أولية عن إصابات في إطلاق نار قرب مستوطنة ملاخي هشالوم بالضفة الغربية
01:06 | 2025-08-21
قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مخيم الأمعري في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية (الجزيرة)
00:30 | 2025-08-21
"لبنان24": مسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة دير سريان بصاروخين
00:21 | 2025-08-21
هيئة البث الإسرائيلية عن سفير واشنطن لدى إسرائيل: سنحترم كل قرار تتخذه حكومة إسرائيل بشأن صفقة إعادة المخطوفين
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
21/08/2025 08:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
21/08/2025 08:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
21/08/2025 08:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24