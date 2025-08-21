31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
بيان الرئاسة المصرية: السيسي يتوجه إلى السعودية للقاء ولي العهد السعودي
Lebanon 24
21-08-2025
|
03:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول وفد سعودي كبير إلى دمشق لعقد المنتدى السعودي - السوري الذي وجه به ولي العهد
Lebanon 24
وصول وفد سعودي كبير إلى دمشق لعقد المنتدى السعودي - السوري الذي وجه به ولي العهد
21/08/2025 12:59:24
21/08/2025 12:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: ولي العهد السعودي يعمل على إحلال السلام في الشرق الأوسط
Lebanon 24
عون: ولي العهد السعودي يعمل على إحلال السلام في الشرق الأوسط
21/08/2025 12:59:24
21/08/2025 12:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد السعودي وزيلينسكي يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية
Lebanon 24
ولي العهد السعودي وزيلينسكي يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية
21/08/2025 12:59:24
21/08/2025 12:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد السعودي يؤكد دعم المملكة لسوريا ويدين الاعتداءات الإسرائيلية
Lebanon 24
ولي العهد السعودي يؤكد دعم المملكة لسوريا ويدين الاعتداءات الإسرائيلية
21/08/2025 12:59:24
21/08/2025 12:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 70 شهيدا و356 مصابا خلال 24 ساعة
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 70 شهيدا و356 مصابا خلال 24 ساعة
05:55 | 2025-08-21
21/08/2025 05:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لمدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: ما نحصيه من وفيات بغزة هو ما يصل المستشفيات وهناك حالات كثيرة لا تسجل
Lebanon 24
لمدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: ما نحصيه من وفيات بغزة هو ما يصل المستشفيات وهناك حالات كثيرة لا تسجل
05:49 | 2025-08-21
21/08/2025 05:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"سانا": دخول قافلة مساعدات إغاثية إلى محافظة السويداء عن طريق ممر "بصر الحرير" في ريف درعا
Lebanon 24
"سانا": دخول قافلة مساعدات إغاثية إلى محافظة السويداء عن طريق ممر "بصر الحرير" في ريف درعا
05:29 | 2025-08-21
21/08/2025 05:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: شعبنا موحد مقابل حكومة تخدم أقلية في داخلنا وترفض ما نجمع عليه
Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: شعبنا موحد مقابل حكومة تخدم أقلية في داخلنا وترفض ما نجمع عليه
05:27 | 2025-08-21
21/08/2025 05:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يلتقي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في عين التينة
Lebanon 24
بري يلتقي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في عين التينة
05:16 | 2025-08-21
21/08/2025 05:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
10:19 | 2025-08-20
20/08/2025 10:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
15:00 | 2025-08-20
20/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
09:51 | 2025-08-20
20/08/2025 09:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
16:47 | 2025-08-20
20/08/2025 04:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
16:26 | 2025-08-20
20/08/2025 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:55 | 2025-08-21
وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 70 شهيدا و356 مصابا خلال 24 ساعة
05:49 | 2025-08-21
لمدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: ما نحصيه من وفيات بغزة هو ما يصل المستشفيات وهناك حالات كثيرة لا تسجل
05:29 | 2025-08-21
"سانا": دخول قافلة مساعدات إغاثية إلى محافظة السويداء عن طريق ممر "بصر الحرير" في ريف درعا
05:27 | 2025-08-21
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: شعبنا موحد مقابل حكومة تخدم أقلية في داخلنا وترفض ما نجمع عليه
05:16 | 2025-08-21
بري يلتقي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في عين التينة
05:05 | 2025-08-21
الجميّل: يهمنا أن تحصل الانتخابات النيابية في وقتها وتصويت المغتربين للنواب الـ128 وهناك دور كبير لبري في هذا الاطار رغم الاختلاف بوجهات النظر في الكثير من القضايا
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
21/08/2025 12:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
21/08/2025 12:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
21/08/2025 12:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24