Advertisement

أخبار عاجلة

بيان الرئاسة المصرية: السيسي يتوجه إلى السعودية للقاء ولي العهد السعودي

Lebanon 24
21-08-2025 | 03:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول وفد سعودي كبير إلى دمشق لعقد المنتدى السعودي - السوري الذي وجه به ولي العهد
lebanon 24
21/08/2025 12:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: ولي العهد السعودي يعمل على إحلال السلام في الشرق الأوسط
lebanon 24
21/08/2025 12:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي وزيلينسكي يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية
lebanon 24
21/08/2025 12:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يؤكد دعم المملكة لسوريا ويدين الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
21/08/2025 12:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:55 | 2025-08-21
05:49 | 2025-08-21
05:29 | 2025-08-21
05:27 | 2025-08-21
05:16 | 2025-08-21
05:05 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24