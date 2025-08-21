31
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: السبيل الوحيد لتحصين البلاد من التهديدات المحتملة هو مواصلة تعزيز القوة الدفاعية
Lebanon 24
21-08-2025
|
03:24
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: انتهاك حرمة بلادنا لن يبقى بلا رد
Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: انتهاك حرمة بلادنا لن يبقى بلا رد
21/08/2025 13:00:00
21/08/2025 13:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم هيئة الأركان الإيرانية: قواتنا المسلحة أكثر استعدادا من أي وقت مضى
Lebanon 24
المتحدث باسم هيئة الأركان الإيرانية: قواتنا المسلحة أكثر استعدادا من أي وقت مضى
21/08/2025 13:00:00
21/08/2025 13:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية إسبانيا: سنواصل العمل لتطبيق حل الدولتين وهو السبيل الوحيد للسلام
Lebanon 24
وزير خارجية إسبانيا: سنواصل العمل لتطبيق حل الدولتين وهو السبيل الوحيد للسلام
21/08/2025 13:00:00
21/08/2025 13:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: يجب رفع مستوى الردع وتحديث الأسلحة العسكرية والدفاع الجوي والفضاء السيبراني
Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: يجب رفع مستوى الردع وتحديث الأسلحة العسكرية والدفاع الجوي والفضاء السيبراني
21/08/2025 13:00:00
21/08/2025 13:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 70 شهيدا و356 مصابا خلال 24 ساعة
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 70 شهيدا و356 مصابا خلال 24 ساعة
05:55 | 2025-08-21
21/08/2025 05:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لمدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: ما نحصيه من وفيات بغزة هو ما يصل المستشفيات وهناك حالات كثيرة لا تسجل
Lebanon 24
لمدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: ما نحصيه من وفيات بغزة هو ما يصل المستشفيات وهناك حالات كثيرة لا تسجل
05:49 | 2025-08-21
21/08/2025 05:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"سانا": دخول قافلة مساعدات إغاثية إلى محافظة السويداء عن طريق ممر "بصر الحرير" في ريف درعا
Lebanon 24
"سانا": دخول قافلة مساعدات إغاثية إلى محافظة السويداء عن طريق ممر "بصر الحرير" في ريف درعا
05:29 | 2025-08-21
21/08/2025 05:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: شعبنا موحد مقابل حكومة تخدم أقلية في داخلنا وترفض ما نجمع عليه
Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: شعبنا موحد مقابل حكومة تخدم أقلية في داخلنا وترفض ما نجمع عليه
05:27 | 2025-08-21
21/08/2025 05:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يلتقي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في عين التينة
Lebanon 24
بري يلتقي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في عين التينة
05:16 | 2025-08-21
21/08/2025 05:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
10:19 | 2025-08-20
20/08/2025 10:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
15:00 | 2025-08-20
20/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
09:51 | 2025-08-20
20/08/2025 09:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
16:47 | 2025-08-20
20/08/2025 04:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
16:26 | 2025-08-20
20/08/2025 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
21/08/2025 13:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
21/08/2025 13:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
21/08/2025 13:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
