Advertisement

أخبار عاجلة

السعودية: ندين الشروع بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في محيط القدس المحتلة

Lebanon 24
21-08-2025 | 07:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الوزراء السعودي: ندين موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة
lebanon 24
21/08/2025 21:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل الكويت نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ندين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية بما في ذلك التوسع الاستيطاني
lebanon 24
21/08/2025 21:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تدين موافقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات بمحيط القدس
lebanon 24
21/08/2025 21:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تؤكد رفضها التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية
lebanon 24
21/08/2025 21:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:23 | 2025-08-21
14:21 | 2025-08-21
14:06 | 2025-08-21
13:57 | 2025-08-21
13:56 | 2025-08-21
13:56 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24