29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
Advertisement
مكّي: لم يكن من الضروري منح الجيش مهلة زمنية لسحب سلاح حزب الله
Lebanon 24
21-08-2025
|
11:12
photos
0
