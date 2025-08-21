Advertisement

أخبار عاجلة

اللواء صبحي أبو عرب: سلمنا شاحنة واحدة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة ولا توجد غيرها (الجديد)

Lebanon 24
21-08-2025 | 11:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حبشي: لم ننتظر أميركا ولا غيرها من أجل حل مسألة السلاح وهذا المطلب لبنانيّ
lebanon 24
21/08/2025 21:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مصري: شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر تصل إلى معبر كرم أبو سالم
lebanon 24
21/08/2025 21:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
يقضي بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط.. هذه تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء
lebanon 24
21/08/2025 21:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد لاجتياز معبر رفح نحو معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة
lebanon 24
21/08/2025 21:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:23 | 2025-08-21
14:21 | 2025-08-21
14:06 | 2025-08-21
13:57 | 2025-08-21
13:56 | 2025-08-21
13:56 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24