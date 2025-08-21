Advertisement

أخبار عاجلة

ممثل سوريا في الأمم المتحدة: نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة تقسيم سوريا

Lebanon 24
21-08-2025 | 12:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منسق الأمم المتحدة في سوريا: زرت السويداء اليوم مع فريق الأمم المتحدة لتقييم الاحتياجات العاجلة
lebanon 24
21/08/2025 21:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة السورية: نرفض رفضا قاطعا أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرالية التي تتعارض مع سيادة سوريا ووحدة ترابها
lebanon 24
21/08/2025 21:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة الذاتية الكردية: نريد من الأمم المتحدة رعاية حوار وطني شامل في سوريا
lebanon 24
21/08/2025 21:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: أهلنا الدروز جزء أصيل من سوريا ونرفض بشكل قاطع أي محاولة لوضعهم في معادلة الإقصاء
lebanon 24
21/08/2025 21:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:23 | 2025-08-21
14:21 | 2025-08-21
14:06 | 2025-08-21
13:57 | 2025-08-21
13:56 | 2025-08-21
13:56 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24