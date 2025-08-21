Advertisement

أخبار عاجلة

المرصد السوري: رتل عسكري تابع لوزارة الدفاع مؤلف من 5 آليات عسكرية يسير على أوتوستراد حمص-طرطوس ويتجه نحو الحدود السورية-اللبنانية

Lebanon 24
21-08-2025 | 14:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
lebanon 24
22/08/2025 02:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري لسكاي نيوز عربية: بعض الإعدامات في السويداء نفذها منتسبون لوزارة الدفاع السورية
lebanon 24
22/08/2025 02:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق طائرة استطلاع تابعة للجيش اللبناني فوق الهرمل بمحاذاة الحدود اللبنانية- السورية
lebanon 24
22/08/2025 02:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بتوجيهات من المستوى السياسي بدأنا مهاجمة آليات تابعة للنظام السوري في السويداء
lebanon 24
22/08/2025 02:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:12 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:11 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:43 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:41 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:12 | 2025-08-21
19:11 | 2025-08-21
19:00 | 2025-08-21
18:43 | 2025-08-21
18:41 | 2025-08-21
18:40 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24