أخبار عاجلة

أ ف ب: 5 قتلى و36 مصاباً جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف قاعدة عسكرية بمدينة كالي جنوب غرب كولومبيا

Lebanon 24
21-08-2025 | 18:41
