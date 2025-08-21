Advertisement

أخبار عاجلة

إدارة ترامب تراجع 55 مليون تأشيرة وتعمل على ترحيل المخالفين

Lebanon 24
21-08-2025 | 19:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنزيد عمليات الإبعاد والترحيل لتصل إلى مليون مهاجر غير شرعي سنويا على الأقل
lebanon 24
22/08/2025 06:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سيُكلف 55 مليون دولار.. "عروس" بيزوس المُثيرة تتألق في أول ليلة من احتفالات زفافها في إيطاليا (صور)
lebanon 24
22/08/2025 06:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى إسواتيني في افريقيا.. إدارة ترامب ترحّل مهاجرين
lebanon 24
22/08/2025 06:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات وباكستان توقعان مذكرة لإلغاء تأشيرة الدخول
lebanon 24
22/08/2025 06:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:23 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:22 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:12 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:11 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:12 | 2025-08-21
22:23 | 2025-08-21
22:22 | 2025-08-21
19:12 | 2025-08-21
19:11 | 2025-08-21
18:43 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24