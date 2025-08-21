29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
15
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
تجدد الاشتباكات بشكل عنيف في محافظة السليمانية العراقية (العربية)
Lebanon 24
21-08-2025
|
22:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطه في السليمانية بالعراق (العربية)
Lebanon 24
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطه في السليمانية بالعراق (العربية)
22/08/2025 09:40:15
22/08/2025 09:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: الأمن الداخلي فرض طوقا بمحيط السويداء لمنع تجدد الاشتباكات
Lebanon 24
العربية: الأمن الداخلي فرض طوقا بمحيط السويداء لمنع تجدد الاشتباكات
22/08/2025 09:40:15
22/08/2025 09:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: تجدد الاشتباكات في أحياء بالسويداء في سوريا
Lebanon 24
العربية: تجدد الاشتباكات في أحياء بالسويداء في سوريا
22/08/2025 09:40:15
22/08/2025 09:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كردستان العراق.... اشتباكات عنيفة في السليمانية واعتقال قيادي بارز (فيديو)
Lebanon 24
كردستان العراق.... اشتباكات عنيفة في السليمانية واعتقال قيادي بارز (فيديو)
22/08/2025 09:40:15
22/08/2025 09:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية جنوبي مدينة خان يونس (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية جنوبي مدينة خان يونس (الجزيرة)
02:36 | 2025-08-22
22/08/2025 02:36:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مجمع ناصر الطبي بغزة: وفاة رضيعة في خان يونس بسبب سوء التغذية
Lebanon 24
مجمع ناصر الطبي بغزة: وفاة رضيعة في خان يونس بسبب سوء التغذية
02:34 | 2025-08-22
22/08/2025 02:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: ستفتح أبواب "الجحيم" على حماس حتى يقبلوا بشروط إسرائيل لإنهاء حرب غزة وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: ستفتح أبواب "الجحيم" على حماس حتى يقبلوا بشروط إسرائيل لإنهاء حرب غزة وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن
02:19 | 2025-08-22
22/08/2025 02:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الكابينت الأمني والسياسي المصغر سيجتمع الثلاثاء المقبل
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الكابينت الأمني والسياسي المصغر سيجتمع الثلاثاء المقبل
02:16 | 2025-08-22
22/08/2025 02:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا: عدد كبير من الأطفال هجروا مرارا وتكرارا في أنحاء غزة منذ بدء الحرب
Lebanon 24
الأونروا: عدد كبير من الأطفال هجروا مرارا وتكرارا في أنحاء غزة منذ بدء الحرب
02:09 | 2025-08-22
22/08/2025 02:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
07:00 | 2025-08-21
21/08/2025 07:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:10 | 2025-08-21
21/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
23:07 | 2025-08-21
21/08/2025 11:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبغض الحلال".. هذا سيناريو "تسوية لبنان" بـ"توقيع أميركي"
Lebanon 24
"أبغض الحلال".. هذا سيناريو "تسوية لبنان" بـ"توقيع أميركي"
11:00 | 2025-08-21
21/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
15:13 | 2025-08-21
21/08/2025 03:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:36 | 2025-08-22
الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية جنوبي مدينة خان يونس (الجزيرة)
02:34 | 2025-08-22
مجمع ناصر الطبي بغزة: وفاة رضيعة في خان يونس بسبب سوء التغذية
02:19 | 2025-08-22
وزير الدفاع الإسرائيلي: ستفتح أبواب "الجحيم" على حماس حتى يقبلوا بشروط إسرائيل لإنهاء حرب غزة وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن
02:16 | 2025-08-22
وسائل إعلام إسرائيلية: الكابينت الأمني والسياسي المصغر سيجتمع الثلاثاء المقبل
02:09 | 2025-08-22
الأونروا: عدد كبير من الأطفال هجروا مرارا وتكرارا في أنحاء غزة منذ بدء الحرب
02:06 | 2025-08-22
وزير الدفاع الإسرائيلي: صدقنا أمس على خطة الجيش للحسم في غزة بقوة نارية كبيرة وإجلاء سكان وعمليات برية
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
22/08/2025 09:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
22/08/2025 09:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
22/08/2025 09:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24