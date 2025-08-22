Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس نجيب ميقاتي: بسط سلطة الدولة على كل اراضيها وحصرية السلاح في يدّ الجيش والقوى الامنية امران بديهيان لا خلاف عليهما ويشكلان الترجمة الفعلية لسيادة الدولة وقرارها الحرّ

Lebanon 24
22-08-2025 | 05:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: بسط سلطة الدولة على كل أراضيها وحصرية السلاح هما امران بديهيان لا خلاف عليهما
lebanon 24
22/08/2025 15:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام من البقاع: لا دولة بلا سيادة ومعنى السيادة أن تكون الدولة قادرة على فرض سلطتها على كامل أراضيها بقواها حصراً وأن يكون قرار الحرب والسلم بيدها وحدها
lebanon 24
22/08/2025 15:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: حصرية السلاح ضرورة دستورية وعلى الدولة بسط سيادتها بالحوار
lebanon 24
22/08/2025 15:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي من بعبدا: ندعم فكرة بسط سلطة الدولة على كلّ أراضيها وحصر السلاح بيدها
lebanon 24
22/08/2025 15:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:30 | 2025-08-22
07:58 | 2025-08-22
07:50 | 2025-08-22
07:38 | 2025-08-22
07:35 | 2025-08-22
07:16 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24