ميقاتي: الحلّ ليس في اظهار مشهدية طائفية في مقابل مشهدية طائفية اخرى بل في حوار بنّاء يسهل تطبيق ما يتخذ من قرارات لبسط سلطة الدولة وسيادتها

