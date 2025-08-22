Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: الحلّ ليس في اظهار مشهدية طائفية في مقابل مشهدية طائفية اخرى بل في حوار بنّاء يسهل تطبيق ما يتخذ من قرارات لبسط سلطة الدولة وسيادتها

Lebanon 24
22-08-2025 | 05:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة السورية: نشدّد على ضرورة إفساح المجال أمام مؤسسات الدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون
lebanon 24
22/08/2025 15:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قانون إصلاح المصارف مع وقف التنفيذ: تشويه صيغة مشروع حكومة ميقاتي وتحاصص سياسي وطائفي
lebanon 24
22/08/2025 15:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: هناك محاولات لتشويه صورة طرابلس عبر فبركات إعلامية عن فتنة طائفية يجري التحضير لها بالتزامن مع أحداث محافظة السويداء السورية
lebanon 24
22/08/2025 15:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: المبعوث الأميركي توم براك عبَّر عن تفهم للأوضاع الداخلية اللبنانية وعن فرصة متاحة للبنان لمعالجة الملفات المطروحة وبسط سلطة الدولة الكاملة على كل أراضيها
lebanon 24
22/08/2025 15:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:30 | 2025-08-22
07:58 | 2025-08-22
07:50 | 2025-08-22
07:38 | 2025-08-22
07:35 | 2025-08-22
07:16 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24