أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت: الداخلية الإسرائيلية تأمر بمنع رئيس بلدية مدينة برشلونة الإسبانية من دخول البلاد

Lebanon 24
22-08-2025 | 06:28
"يديعوت أحرونوت": مجلس الوزراء يتجه نحو الموافقة على بدء مناورة لتعميق احتلال مدينة غزة
lebanon 24
22/08/2025 18:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: إصابة جندي بجروح متوسطة بنيران أسلحة خفيفة في حي الزيتون شرق مدينة غزة
lebanon 24
22/08/2025 18:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الأرصاد الإسبانية: مدينة برشلونة تسجل هذا الشهر أعلى ارتفاع لدرجة الحرارة منذ بدء التسجيل قبل 100 سنة
lebanon 24
22/08/2025 18:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية عن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء: قوات الداخلية والدفاع ستباشر دخول مركز مدينة السويداء
lebanon 24
22/08/2025 18:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:56 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
10:56 | 2025-08-22
10:52 | 2025-08-22
10:26 | 2025-08-22
10:22 | 2025-08-22
10:00 | 2025-08-22
09:54 | 2025-08-22
