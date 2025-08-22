Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من السرايا: بدأنا نشهد على قيام دولة فعلية في لبنان ومن لا يريد هذه المسيرة فهو الخاسر والتاريخ لا يمكن ان يرجع إلى الوراء

Lebanon 24
22-08-2025 | 07:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للعربية: قرار الدولة حصر سلاح حزب الله تاريخي
lebanon 24
22/08/2025 18:00:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من قصر بعبدا: لدى الرئيس جوزف عون كل النية والخطط لقيام دولة فعلية في لبنان وحصل تقدّم كبير بالفعل
lebanon 24
22/08/2025 18:00:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع للـ"أم تي في": لا يملك أحد حقّ تلزيم لبنان لسوريا أو لأيّ دولة أخرى إذا كنّا موجودين
lebanon 24
22/08/2025 18:00:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
lebanon 24
22/08/2025 18:00:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:56 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:56 | 2025-08-22
10:52 | 2025-08-22
10:26 | 2025-08-22
10:22 | 2025-08-22
10:00 | 2025-08-22
09:54 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24