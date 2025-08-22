رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من السرايا: بدأنا نشهد على قيام دولة فعلية في لبنان ومن لا يريد هذه المسيرة فهو الخاسر والتاريخ لا يمكن ان يرجع إلى الوراء

