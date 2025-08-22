30
وكالة "فارس": مقتل وجرح عدد من أفراد دورية للشرطة في محافظة "سيستان وبلوشيستان" جنوب شرقي إيران نتيجة هجوم إرهابي
22-08-2025
07:09
