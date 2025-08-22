Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الداخلية السورية تؤكد أن قوى الأمن الداخلي على أتم الجاهزية لتأمين خط تجاري آمن ومستقر لإدخال المواد الغذائية إلى محافظة السويداء

Lebanon 24
22-08-2025 | 07:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الداخلية السورية: نؤكد أن قوات وزارة الداخلية في حالة جاهزية دون أي تحرك أو انتشار في محافظة السويداء حتى اللحظة
lebanon 24
22/08/2025 18:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: نطالب الأطراف المحلية في السويداء بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي
lebanon 24
22/08/2025 18:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: انتشار قوى الأمن الداخلي على مشارف محافظة السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية الأهالي
lebanon 24
22/08/2025 18:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: انتشار قوى الأمن الداخلي على مشارف محافظة السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية الأهالي
lebanon 24
22/08/2025 18:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:56 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:00 | 2025-08-22
10:56 | 2025-08-22
10:52 | 2025-08-22
10:26 | 2025-08-22
10:22 | 2025-08-22
10:00 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24