Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: مدينة غزة تتعرض منذ أيام لعمليات تدمير ممنهج ومجازر بشعة لا تتوقف بحق المدنيين الأبرياء

Lebanon 24
22-08-2025 | 11:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: ندعو الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة لمغادرة مربع الإدانة والتحرك الفاعل لوقف جرائم الحرب الممنهجة بحق المدنيين الأبرياء منذ 21 شهرا
lebanon 24
23/08/2025 04:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين
lebanon 24
23/08/2025 04:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن: الوضع في قطاع غزة مروّع واستمرار معاناة المدنيين وموت الأطفال الأبرياء أمر لا يُطاق
lebanon 24
23/08/2025 04:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: تدمير تراث النبطية عدوان ممنهج
lebanon 24
23/08/2025 04:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:17 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:16 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:09 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:45 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:17 | 2025-08-22
19:16 | 2025-08-22
19:09 | 2025-08-22
19:00 | 2025-08-22
18:45 | 2025-08-22
18:42 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24