إسرائيل تتحضر لهجوم "قوي" على مواقع حوثية في اليمن (الحدث)

Lebanon 24
22-08-2025 | 16:43
القناة ١١ الإسرائيلية: انتهاء عملية "العلم الأسود" التي استهدفت مواقع حوثية في اليمن
أمبري للأمن البحري: إطلاق مهمة لإجلاء طاقم سفينة "إترنيتي" بعد تعرضها لهجوم حوثي
نتنياهو يشرف من طائرته على العملية ضد الحوثيين في اليمن وهو في الطريق إلى واشنطن (الحدث)
الشرطة الألمانية: مداهمة 6 مواقع لإحباط هجوم "إرهابي" محتمل
