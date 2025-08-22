Advertisement

الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي ناقش مع نظيره الروسي المسار المستقبلي للمفاوضات النووية وضرورة انتهاء قرار مجلس الأمن 2231 في موعده المحدد

22-08-2025 | 16:55
رويترز عن مصدر بالخارجية التركية: الوزير هاكان فيدان ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي تطورات المفاوضات الروسية- الأوكرانية
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي ونظيره الفرنسي اتفقا على ضرورة اعتماد المسار الدبلوماسي لمعالجة الشواغل الخاصة بالبرنامج النووي الإيرانى
الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي تلقى اتصالا من نظيره البريطاني وبحثا آخر التطورات عقب العدوان الإسرائيلي
عراقجي: لا موعد محددا لجولة المفاوضات المقبلة
