التحكم المروري: إنقلاب سيارة على أوتوستراد الرميلة باتجاه الدامور نتج عنه جريح ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

22-08-2025 | 17:12
