29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"معاريف" عن مصدر عسكري إسرائيلي: نتنياهو مصر على المضي بالهجوم على مدينة غزة حتى النهاية
Lebanon 24
23-08-2025
|
01:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"معاريف" عن مصدر عسكري إسرائيلي: نتنياهو يدرك أن حكومته ستنهار إن لم تتم عملية السيطرة على مدينة غزة
Lebanon 24
"معاريف" عن مصدر عسكري إسرائيلي: نتنياهو يدرك أن حكومته ستنهار إن لم تتم عملية السيطرة على مدينة غزة
23/08/2025 09:17:27
23/08/2025 09:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"هآرتس" عن مصدر إسرائيلي: القيادة السياسية عازمة على المضي قدماً في عملية السيطرة على مدينة غزة
Lebanon 24
"هآرتس" عن مصدر إسرائيلي: القيادة السياسية عازمة على المضي قدماً في عملية السيطرة على مدينة غزة
23/08/2025 09:17:27
23/08/2025 09:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر عسكري إسرائيلي لمعاريف: عملية "عربات جدعون" انتهت والآن دور المستوى السياسي
Lebanon 24
مصدر عسكري إسرائيلي لمعاريف: عملية "عربات جدعون" انتهت والآن دور المستوى السياسي
23/08/2025 09:17:27
23/08/2025 09:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر عسكري إسرائيلي لمعاريف: خطة عسكرية جديدة في غزة ستعرض على رئيس الأركان اليوم
Lebanon 24
مصدر عسكري إسرائيلي لمعاريف: خطة عسكرية جديدة في غزة ستعرض على رئيس الأركان اليوم
23/08/2025 09:17:27
23/08/2025 09:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأونروا: يجب على إسرائيل أن تسمح لنا بإدخال المساعدات إلى غزة
Lebanon 24
الأونروا: يجب على إسرائيل أن تسمح لنا بإدخال المساعدات إلى غزة
02:10 | 2025-08-23
23/08/2025 02:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف" عن مصدر عسكري إسرائيلي: نتنياهو يدرك أن حكومته ستنهار إن لم تتم عملية السيطرة على مدينة غزة
Lebanon 24
"معاريف" عن مصدر عسكري إسرائيلي: نتنياهو يدرك أن حكومته ستنهار إن لم تتم عملية السيطرة على مدينة غزة
01:59 | 2025-08-23
23/08/2025 01:59:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر عسكرية للجزيرة: معارك بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي الفاشر عاصمة شمال دارفور
Lebanon 24
مصادر عسكرية للجزيرة: معارك بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي الفاشر عاصمة شمال دارفور
01:47 | 2025-08-23
23/08/2025 01:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير خارجية أوكرانيا: لا أرى أي مؤشرات على استعداد بوتين لإجراء مفاوضات جادة
Lebanon 24
نائب وزير خارجية أوكرانيا: لا أرى أي مؤشرات على استعداد بوتين لإجراء مفاوضات جادة
23:20 | 2025-08-22
22/08/2025 11:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معاريف: الجيش يقدر أن القتال في غزة قد يستمر لأشهر طويلة أخرى ولهذا السبب سيتم استدعاء قوات الاحتياط تدريجيا
Lebanon 24
معاريف: الجيش يقدر أن القتال في غزة قد يستمر لأشهر طويلة أخرى ولهذا السبب سيتم استدعاء قوات الاحتياط تدريجيا
23:19 | 2025-08-22
22/08/2025 11:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
11:11 | 2025-08-22
22/08/2025 11:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر يهدّد لبنان.. ماذا قال تقريرٌ أميركي جديد؟
Lebanon 24
خطر يهدّد لبنان.. ماذا قال تقريرٌ أميركي جديد؟
14:00 | 2025-08-22
22/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
06:16 | 2025-08-22
22/08/2025 06:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "ألفا" للمُشتركين.. خطوط مميزة وهذه أسعارها
Lebanon 24
جديد "ألفا" للمُشتركين.. خطوط مميزة وهذه أسعارها
03:00 | 2025-08-22
22/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:10 | 2025-08-23
الأونروا: يجب على إسرائيل أن تسمح لنا بإدخال المساعدات إلى غزة
01:59 | 2025-08-23
"معاريف" عن مصدر عسكري إسرائيلي: نتنياهو يدرك أن حكومته ستنهار إن لم تتم عملية السيطرة على مدينة غزة
01:47 | 2025-08-23
مصادر عسكرية للجزيرة: معارك بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي الفاشر عاصمة شمال دارفور
23:20 | 2025-08-22
نائب وزير خارجية أوكرانيا: لا أرى أي مؤشرات على استعداد بوتين لإجراء مفاوضات جادة
23:19 | 2025-08-22
معاريف: الجيش يقدر أن القتال في غزة قد يستمر لأشهر طويلة أخرى ولهذا السبب سيتم استدعاء قوات الاحتياط تدريجيا
23:13 | 2025-08-22
معاريف عن مصادر بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية: نتنياهو لا يعتزم وقف عملية عربات جدعون 2
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
23/08/2025 09:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
23/08/2025 09:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
23/08/2025 09:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24