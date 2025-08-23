Advertisement

أخبار عاجلة

تعطل شاحنة عند مفرق عاليه صعودا وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)

Lebanon 24
23-08-2025 | 04:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رفع الشاحنة عند مفرق عاليه صعودا والسير الى تحسن تدريجي (التحكم المروري)
lebanon 24
23/08/2025 21:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تعطل شاحنة على أوتوستراد صربا باتجاه ذوق مكايل وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل السير في المحلة
lebanon 24
23/08/2025 21:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": زحمة سير خانقة باتجاه عاليه صعوداً بسبب تعطل شاحنة في المحلة
lebanon 24
23/08/2025 21:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من ذوق مكايل جونيه حتى مفرق غزير
lebanon 24
23/08/2025 21:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:14 | 2025-08-23
14:05 | 2025-08-23
13:42 | 2025-08-23
13:20 | 2025-08-23
13:16 | 2025-08-23
13:07 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24