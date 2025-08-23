Advertisement

أخبار عاجلة

حاكم مصرف سوريا المركزي: المرحلة الأولى لطرح العملة الجديدة تشمل تداولها تدريجيا إلى جانب الفئات الحالية والأوراق النقدية الجديدة سيتم طباعتها لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة

Lebanon 24
23-08-2025 | 06:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن طباعة عملة جديدة.. هذا ما كشفه حاكم مصرف سوريا المركزي
lebanon 24
23/08/2025 21:26:21 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة غوزناك الروسية ستتولى طباعة الأوراق النقدية السورية الجديدة (رويترز)
lebanon 24
23/08/2025 21:26:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا تعتزم حذف صفرين من عملتها وإصدار أوراق نقدية جديدة
lebanon 24
23/08/2025 21:26:21 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا للعربية: حذف الصفرين من العملة سيخدم الاقتصاد
lebanon 24
23/08/2025 21:26:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:14 | 2025-08-23
14:05 | 2025-08-23
13:42 | 2025-08-23
13:20 | 2025-08-23
13:16 | 2025-08-23
13:07 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24