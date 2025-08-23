عون لعضو الكونغرس الأميركي دارين لحود: نؤكّد أهمية التجديد لقوات "اليونيفيل" في الجنوب إلى حين تطبيق القرار 1701 كاملاً بما يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها

Lebanon 24